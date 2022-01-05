Китай надеется на нормализацию ситуации в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Китайские власти верят в нормализацию ситуации в Казахстане и поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Министерстве иностранных дел КНР.

«Мы верим, что Казахстан сможет урегулировать возникшие проблемы, - проинформировала пресс-служба ведомства. - Китай поддерживает усилия казахстанской стороны по восстановлению общественного порядка».

Как отмечается в заявлении, КНР и Казахстан — дружественные соседи, продвигающие отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы поддерживаем усилия, нацеленные на обеспечение безопасности жизни и материального имущества жителей Казахстана, а также на поддержание стабильности в этой стране», - подчеркнул МИД Китая.

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