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Токаев заявил об убитых в ходе митингов
Предыстория: В Атырау есть убитый, - гражданская активистка Тулесова

CentralAsia (KZ) -  Что бы ни было я буду находиться в столице, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вечером 5 января он сделал обращение к народу.

«Отдельные лица, называющие себя «участниками протестов», несмотря на мои неоднократные призывы к спокойствию, продолжают накалять ситуацию в стране. Около половины территории нашей страны охвачено беспорядками. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Алматы. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые», - заявил он.

  • 2 января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. 4 января митинги начались и в других регионах страны [24 города поддержали акции протеста], но у же с требованием отставки власти.
  • В Нур-Султане, Алматы, Мангистауской области введены режим ЧП, действует комендантский час. Между гражданскими и силовиками произошли столкновения.

Ранее гражданская активистка Асия Тулесова сообщала об убитом в Атырау.

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