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Семей присоединился к митингам в Казахстане. Видео

CentralAsia (KZ) -  В городе Семей 5 января тысячная толпа прошла вдоль центральных улиц и заняла место у здания акимата.

Жители Семея таким образом поддержали протестующих по всему Казахстану. Они также требуют отставки власти.

  • 2 января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. 4 января митинги начались и в других регионах страны [24 города поддержали акции протеста], но у же с требованием отставки власти.
  • В Нур-Султане, Алматы, Мангистауской области введены режим ЧП, действует комендантский час. Между гражданскими и силовиками произошли столкновения.
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