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ОБСЕ призвала к деэскалации ситуации в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации в Казахстане и выразил в этой связи уверенность, что насилием не решить проблемы, пишет ТАСС.

«Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за последними событиями в Казахстане. Насилие никогда не является правильным ответом для решения текущих проблем. Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога при полном соблюдении обязательств ОБСЕ», - говорится в заявлении Рау в Twitter.

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