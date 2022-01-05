Энергетические протесты в Казахстане могут сократить поставки урана и привести к резкому росту цен, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Казахстан производит 43% мирового урана, в этой стране находится крупнейший в мире производитель урана — «Казатомпром», пишет Stockhead.com.au.

Издание отмечает, что некоторые аналитики предсказывают, что политические волнения могут привести к резкому росту цен на уран. И трейдеры на грани ожидания прогнозируют, что спотовая цена может достичь 140 долларов, при этом «Казатомпром» уже предупредил о проблемах с поставками в этом году.

В октябре 2021 года ANU Energy OEIC при поддержке «Казатомпрома» присоединилась к партии физического уранового фонда. Как и Sprott Physical Uranium Trust, фонд будет держать физический уран в качестве долгосрочных инвестиций, при этом его первоначальные закупки будут финансироваться за счет раунда инвестиций учредителей в размере 50 млн долларов США (48,5% у «Казатомпрома», 48,5% у Национальной инвестиционной корпорации национального значения). Банк Казахстана (NIC) и 3% от управляющего фондом Genchi Global).

Затем ожидается, что фонд привлечет капитал в размере до 500 миллионов долларов США от институциональных и/или частных инвесторов, а вырученные средства будут использованы для дополнительных закупок урана, говорится в статье.

В то время ANU Energy заявила, что Фонд будет работать в условиях сокращения предложения, что принесет положительные выгоды его заинтересованным сторонам.

И это предложение, похоже, еще больше сократится, поскольку мир ждет, чтобы увидеть, как сложится ситуация в Казахстане.

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