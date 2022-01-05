Кто входит в состав Совета безопасности Казахстана? (фамилии)

Кто входит в состав Совета безопасности Казахстана?

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня он занимает должность председателя Совета безопасности Казахстана.

Теперь Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совета безопасности Казахстана.

Совет Безопасности координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Председателем Совета Безопасности являлся первый президент Казахстан — Елбасы, то есть Назарбаев.

Состав Совбеза формируется президентом Республики Казахстан по согласованию с председателем Совета Безопасности.

Членами Совбеза по должности являются:

- Президент Республики Казахстан — Касым-Жомарт Токаев,

- Председатель Сената парламента Казахстана — Ашимбаев Маулен Сагатханулы,

- Председатель Мажилиса парламента РК — Нурлан Зайруллаевич Нигматулин,

- Премьер-Министр — и.о. премьера Смаилов Алихан Асханович,

- Руководитель Администрации президента — Кошанов Ерлан Жаканович,

- помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности — Исекешев Асет Орентаевич,

- Генеральный прокурор — Нурдаулетов Гизат Дауренбекович,

- Председатель Комитета национальной безопасности — Масимов Карим Кажимканович,

- Начальник Службы государственной охраны — Сагимбаев Ермек Алдабергенович,

- Министр иностранных дел — Мухтар Тлеуберди,

- Министр обороны — Мурат Бектанов,

- Министр внутренних дел — Тургумбаев Ерлан Заманбекович.

При необходимости по согласованию с Председателем Совета Безопасности Президент может дополнительно назначить членами Совета Безопасности иных лиц.

Что о них известно?

Ашимбаев Маулен Сагатханулы

С 2018 по 2019 годы он был первым заместителем председателя партии Nur Otan.

С июля по декабрь 2019 года был помощником президента РК.

С 2019 по 2020 годы — первый замруководителя Администрации президента.

Нурлан Нигматулин

Занимал посты главы совета директоров Air Astana, АО «Международный аэропорт Астана»,ОАО «Казахтелеком», ЗАО Air Kazakhstan.

Был председателем Астанинского городского филиала партии «Отан», председателем Карагандинского областного филиала НДП «Нур Отан», первым заместителем председателя Народно-Демократической партии «Нур Отан», руководителем фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Алихан Смаилов

Был помощником президента Казахстана, министром финансов.

Ерлан Кошанов

Занимал должности председателя Комитета гражданской авиации, руководителя Канцелярии премьер-министра, акима Карагандинской области, председателя совета директоров АО «Международный аэропорт Астана».

Асет Исекешев

Занимал должности министра индустрии и новых технологий, министра по инвестициям и развитию, акима города Астаны, руководителя Администрации президента, исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы.

Гизат Нурдаулетов

Работал в органах Комитета национальной безопасности, был начальником Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области.

Карим Масимов

Занимал должности помощника президента Казахстана, премьер-министра, и.о. Госсекретаря.

Ермек Сагимбаев

Работал на офицерских и руководящих должностях Аппарата Службы государственной охраны Республики Казахстан, был начальником Службы охраны президента.

Мухтар Тлеуберди

Занимал должности посла Казахстана в Малайзии, в Индонези, в Швейцарии, первого заместителя министра иностранных дел, заместителя премьер-министра.

Мурат Бектанов

Занимал должности начальника управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии, командующего войсками регионального командования «Восток» Республики Казахстан, главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Ерлан Тургумбаев

Занимал должности председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел, начальника Департамента внутренних дел города Алматы, заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

Каковы основные задачи Совбеза?

1) внесение предложений и рекомендаций Президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;

2) выработка проектов решений для президента по:

введению, продлению, отмене военного положения;

введению, продлению, отмене чрезвычайного положения;

использованию Вооруженных Сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

3) иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями председателя Совета безопасности.

Совет Безопасности координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Решения Совета Безопасности, а также оперативных совещаний Совета Безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан.

Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета Безопасности осуществляет Аппарат Совета Безопасности.

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