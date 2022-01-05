Протесты в Казахстане: В Актау требуют отставки президента Токаева, - СМИ

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CentralAsia (KZ) - На площади Ынтымак в Актау требуют отставки президента Касым-Жомарта Токаева. Более 10 тыс. человек участвуют на митинге. Всё проходит мирно и спокойно, сообщает корреспондент Orda.kz.
Группа людей в военной одежде, представившихся сотрудниками Министерства обороны, присоединились к протестующим. Они сказали, что не могут пойти против народа.
Orda.kz пишет, что в Актау не работает мобильный интернет, проблемы с голосовой связью.
Также сообщается, что Аэрофлот отменил сегодняшние рейсы в Казахстан.
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