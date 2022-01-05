У Москвы нет данных об эвакуации Токаева в Россию, - СМИ

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - У Москвы нет данных об эвакуации президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.

По их данным, ситуация пока не требует такого шага.

Ранее СМИ сообщали, что на площади Ынтымак в Актау требуют отставки Касым-Жомарта Токаева. Более 10 тыс. человек участвуют на митинге. Все проходит мирно и спокойно, сообщают СМИ.

Группа людей в военной одежде, представившихся сотрудниками Министерства обороны, присоединились к протестующим. Они сказали, что не могут пойти против народа.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения