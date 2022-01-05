В МВД Казахстана прокомментировали сообщения о присоединении ОМОНа к протестующим в Алматы

CentralAsia (KZ) - В мессенджере Telegram распространяются видео с сообщением о том, что в Алматы ОМОН встал на сторону протестующих. Это опровергли в МВД РК, передает Stopfake.kz.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, подобные сообщения являются дезинформацией.

«Сотрудники органов внутренних дел прежде всего обеспечивают безопасность граждан и охрану общественного порядка. Сообщение, распространяемое на данной странице социальной сети, не соответствует действительности и является фейком. Напоминаем, что за распространение ложной информации законодательством страны предусмотрена ответственность», — подчеркнули в МВД.

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