Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения - источник в МИД РФ

CentralAsia (KZ) - Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну «для лечения», сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алекей Венедиктов со ссылкой на источник в МИД РФ.

Частный самолет дочери Назарбаева Динары и ее мужа Тимура Кулибаева уже улетел в Кыргызстан. На борту могут находиться и другие члены семьи Назарбаева.

4 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ. Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали мессенджеры. 5 января президент Казахстана Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно.

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