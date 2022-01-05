СМИ: Аэропорт Алматы захвачен, идет эвакуация сотрудников

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CentralAsia (KZ) - Аэропорт Алматы захвачен, сообщают очевидцы. По данным Orda.kz, в настоящее время идет эвакуация сотрудников.

Ранее сообщали, что международный аэропорт Алматы оцепили в целях безопасности и работа идет в штатном режиме.

Как передает Orda.kz, захват аэропорта Алматы подтверждается.

«Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолёты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», – рассказал блогер Алишер Еликбаев.

Алишер Еликбаев находится в гостинице возле аэропорта. Он должен был вылететь в полночь.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

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