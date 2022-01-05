Талибан требует возврата более чем 40 афганских вертолетов из Таджикистана и Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Афганские СМИ со ссылкой на официальных лиц талибов заявили, что после свержения правительства Ашрафа Гани из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан было переправлено 40 вертолетов, и что ведутся переговоры об их возвращении.

Официальные лица Талибана заявили, что переговоры были проведены с Душанбе и Ташкентом, но что Таджикистан и Узбекистан не согласились вернуть вертолеты в Афганистан.

Представитель Талибана Иномулла Самангани заявил 4 января, что более 40 афганских вертолетов были доставлены в соседние страны, в частности, в Таджикистан и Узбекистан, бывшими официальными лицами Кабула и сейчас ведутся переговоры о возвращении вертолетов».

Представитель министерства обороны талибов Иноятулла Хорезми также сообщил, что «к правительствам двух стран (Таджикистана и Узбекистана) неоднократно обращались с просьбой вернуть вертолеты нынешнему правительству Афганистана».

Власти Душанбе и Ташкента пока не прокомментировали обвинения. Но несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что Таджикистан и Узбекистан не намерены возвращать в Афганистан некоторые военные самолеты и вертолеты, которые были доставлены в эти страны.

Большая часть этих вертолетов была предоставлена Соединенными Штатами вооруженным силам Афганистана. Утверждается, что три вертолета, переправленных в Узбекистан, были доставлены бежавшим туда президентом Ашрафом Гани.

Однако неясно, как оставшиеся вертолеты были доставлены в эти страны. В настоящее время Таджикистан не имеет дипломатических отношений с правительством Талибана, а Узбекистан не признал их правительство, несмотря на хорошие отношения с этой группировкой.

После свержения правительства Ашрафа Гани 15 августа 2021 года десятки афганских летчиков бежали в Таджикистан и провели три месяца в санатории на окраине Душанбе. За это время они неоднократно жаловались, что их судьба неизвестна, и что их родственники в Афганистане находятся под давлением талибов. В прошлом талибы заявляли, что им не грозит опасность, если они вернутся, но пилоты не верят их обещаниям. 143 афганских пилота были переправлены из Душанбе в Абу-Даби в ночь на 10 ноября. Позже было решено перевезти их в Америку.