Сколько городов Казахстана вышли на протесты? Список

|Продолжение: В каких регионах Казахстана введен режим ЧП? Карта
|Предыстория: Карта — В каких городах Казахстана идут акции протеста?
CentralAsia (KZ) - На западе Казахстана 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. 4 января митинги начались в других регионах страны, но с другим требованием — отставки власти.
В Мангистауской и Алматинской областях Казахстана, а также городах Нур-Султан и Алматы введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Ограничено движение граждан и транспорт, въезд и выезд, и также усилена охрана общественного порядка.
На сегодня митинги состоялись и проходят:
- в городах Нур-Султан и Алматы
Мангистауская область
- Актау
- Жанаозен
- Курык
Западно-Казахстанская область
- Уральск
Атырауская область
- Атырау
Актюбинская область
- Актобе
Костанайская область
- Костанай
- Тургай
Акмолинская область
- Кокшетау
Павлодарская область
- Павлодар
- Экибастуз
Карагандинская область
- Караганда
- Балхаш
- Жезкозган
Восточно-Казахстанская область
- Семей
- Аягоз
- Усть-Каменогорск
Алматинская область
- Каскелен
- Талдыкорган
Жамбылская область
- Мерке
- Шу
- Тараз
Туркестанская область
- Шымкент [город республиканского значения]
Кызылординская область
- Кылызорда
- Аральск