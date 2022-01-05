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Сколько городов Казахстана вышли на протесты? Список
Продолжение: В каких регионах Казахстана введен режим ЧП? КартаПредыстория: Карта — В каких городах Казахстана идут акции протеста?

CentralAsia (KZ) -  На западе Казахстана 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. 4 января митинги начались в других регионах страны, но с другим требованием — отставки власти.

В Мангистауской и Алматинской областях Казахстана, а также городах Нур-Султан и Алматы введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Ограничено движение граждан и транспорт, въезд и выезд, и также усилена охрана общественного порядка.

На сегодня митинги состоялись и проходят:

- в городах Нур-Султан и Алматы

Мангистауская область

- Актау

- Жанаозен

- Курык

Западно-Казахстанская область

- Уральск

Атырауская область

- Атырау

Актюбинская область

- Актобе

Костанайская область

- Костанай

- Тургай

Акмолинская область

- Кокшетау

Павлодарская область

- Павлодар

- Экибастуз

Карагандинская область

- Караганда

- Балхаш

- Жезкозган

Восточно-Казахстанская область

- Семей

- Аягоз

- Усть-Каменогорск

Алматинская область

- Каскелен

- Талдыкорган

Жамбылская область

- Мерке

- Шу

- Тараз

Туркестанская область

- Шымкент [город республиканского значения]

Кызылординская область

- Кылызорда

- Аральск

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