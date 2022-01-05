На какие уступки пошли власти Казахстана, чтобы прекратить акции протеста?

CentralAsia (KZ) - Акции протеста, начавшиеся 2 января в Мангистауской области из-за резкого роста цен на газ для автотранспорта, не прекращаются несколько дней и охватили другие регионы Казахстана.
Помимо снижения цен на топливо отдельные демонстранты требуют ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и разговора с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
Митинги привели к тому, что в ряде городов объявлен режим чрезвычайное положение.
В свою очередь власти Казахстана пошли на уступки, среди которых:
- в Актобе и в Актау снизили цены до 50 тенге;
- задержан Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов за то, что поднял цену на газ без причины;
- обещание не привлекать к ответственности, если они прекратят акции протеста;
- Токаев принял отставку правительства Казахстана;
- Назарбаев больше не председатель Совбеза Казахстана.
Несмотря на уступки, акции продолжаются.