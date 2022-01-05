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На какие уступки пошли власти Казахстана, чтобы прекратить акции протеста?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Акции протеста, начавшиеся 2 января в Мангистауской области из-за резкого роста цен на газ для автотранспорта, не прекращаются несколько дней и охватили другие регионы Казахстана.

Помимо снижения цен на топливо отдельные демонстранты требуют ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и разговора с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

Митинги привели к тому, что в ряде городов объявлен режим чрезвычайное положение.

В свою очередь власти Казахстана пошли на уступки, среди которых:

- в Актобе и в Актау снизили цены до 50 тенге;

- задержан Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов за то, что поднял цену на газ без причины;

- обещание не привлекать к ответственности, если они прекратят акции протеста;

- Токаев принял отставку правительства Казахстана;

- Назарбаев больше не председатель Совбеза Казахстана.

Несмотря на уступки, акции продолжаются.

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