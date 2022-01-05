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В пресс-службе аэропорта «Алматы» подтвердили захват
Предыстория: СМИ: Аэропорт Алматы захвачен, идет эвакуация сотрудников

CentralAsia (KZ) -  В пресс-службе Международного аэропорта «Алматы» корреспонденту Orda.kz подтвердили захват.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт», - сообщили в пресс-службе.

В момент захвата пассажиров в терминале не было. Их эвакуировали заранее.

«Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – сообщили в пресс-службе.

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