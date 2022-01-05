Официальные сайты госорганов Казахстана, в том числе президента, перестали работать

CentralAsia (KZ) - Официальные сайты ряда госорганов Казахстана перестали работать.

Так, на 21:18 не работают сайты:

- президента Казахстана «Акорда» — https://www.akorda.kz/ru,

- Единой платфоры интернет-ресурсов государственных органов — gov.kz,

- Генеральной прокуратуры — prokuror.gov.kz.

Также не работают сайты государственных СМИ — «Хабара», КТК и других.

⇳

Как ранее сообщалось, в Казахстане начались перебои с интернетом и мобильной связью.

За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения