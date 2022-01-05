Официальные сайты госорганов Казахстана, в том числе президента, перестали работать

CentralAsia (KZ) - Официальные сайты ряда госорганов Казахстана перестали работать.
Так, на 21:18 не работают сайты:
- президента Казахстана «Акорда» — https://www.akorda.kz/ru,
- Единой платфоры интернет-ресурсов государственных органов — gov.kz,
- Генеральной прокуратуры — prokuror.gov.kz.
Также не работают сайты государственных СМИ — «Хабара», КТК и других.
-
Как ранее сообщалось, в Казахстане начались перебои с интернетом и мобильной связью.
-
За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения