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СМИ: «Кулибаевский» самолет, который якобы направлялся в Бишкек, летит в другую сторону
Продолжение: В аэропорт «Манас» не прилетали частные самолеты из Казахстана, - пресс-служба аэропортаПредыстория: Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения - источник в МИД РФ

CentralAsia (KZ) -  «Кулибаевский» самолет, который якобы направлялся в Бишкек, летит в другую сторону и находится в районе Балхаша. Об этом пишет Factcheck.kz.

Ранее СМИ писали, что частный самолет дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары и ее мужа Тимура Кулибаева уже улетел в Кыргызстан. На борту могут находиться и другие члены семьи Назарбаева.

Также источник в МИД России сообщили СМИ, что Нурсултан Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

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