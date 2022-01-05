CentralAsia (KZ) - По всему Казахстану отключили интернет. Об этом сообщает организация NetBlocks, отслеживающая работу Сети.

Проблемы с доступом к интернету в республике начались еще 4 января. Во второй половине 5 января этот сбой «перерос в отключение Сети по всей стране».

«Казахстан находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», - заявили в организации.

Недоступны также сайты президента и правительства Казахстана, а также МВД и ряда других госорганов.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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