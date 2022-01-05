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Отменяют рейсы в Алматы из других стран

CentralAsia (KZ) -  Рейсы в аэропорт «Алматы» из других городов мира отменены.

Официальный сайт аэропорта не работает.

На сайте аэропорта «Шереметьево» указано, что рейс Москва—Алматы, назначенный на 20:40, отменен.

Отменен рейс Дубай—Алматы, назначенный на 21:30.

На сайте аэропорта «Манас» указано, что регистрация на рейс Бишкек—Алматы закончена. По плану время вылета в 21:40. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс Алматы-Бишкек-Алматы авиакомпании «Эйр Астана» был отменён.

Рейс Минск—Алматы отменен. По плану время вылета было 20:05.

Рейс Тбилиси—Алматы задерживается.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Алматы» захвачен. Сотрудники и пассажиры эвакуировались.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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