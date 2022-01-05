Евросоюз надеется, что Казахстан будет соблюдать свободу СМИ и доступ к информации

CentralAsia (KZ) - В свете продолжающихся протестов в Казахстане, связанных в первую очередь с недавним удвоением цен на сжиженный нефтяной газ, Европейский союз внимательно следит за развитием событий. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном сегодня, 5 января.

«Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию. Европейский союз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства.

Казахстан является важным партнером для Европейского союза. В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном мы рассчитываем, что Казахстан выполнит свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации онлайн и оффлайн», - говорится в заявлении.

Евросоюз призвал к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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