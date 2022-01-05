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В Алматы горит здание гостелеканала «Казахстан», - СМИ

CentralAsia (KZ) -  В Алматы горит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан», передает Оrda.kz.

Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания, а второй – подожгли.

Пожарных нет.

Ранее сообщалось, что здание разгромлено неизвестными.

Люди ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников, в том числе отдел кадров и четыре охранника. Ворвавшиеся избили сотрудников телеканала, устроили погром в здании, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратуру, сообщают источники.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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