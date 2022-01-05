экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посольство США в Казахстане призвало своих граждан не выходить из помещений и закрыло Генконсульство в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Посольство США в Казахстане сделало обращение к гражданам, находящимся в Казахстане.

«Протесты продолжаются во многих городах по всему Казахстану. Ожидается дальнейшее усиление мер безопасности, а также перебои в работе общественного транспорта, периодические перебои в работе интернет-сети и перебои в электронных банковских операциях.

Согласно сообщениям, столкновения в Алматы между спецназом и протестующими переросли в насилие, и толпы людей ворвались в правительственные здания. Как протестующие, так и полиция сообщили о раненых. Пострадали службы экстренной помощи, такие как больницы и поликлиники. Власти объявили чрезвычайное положение в Мангистау, Алматы и Нур-Султане, и за ними могут последовать другие города», - пишет посольство.

Сотрудникам правительства США рекомендуется избегать демонстрационных зон и укрытий на месте, а также избегать стояния рядом с балконами или окнами и по возможности оставаться в помещении.

Даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и перерасти в насилие. Вам следует избегать демонстраций и проявлять осторожность вблизи любых крупных собраний или протестов.

Генеральное консульство в Алматы будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, в связи с удаленной работой персонала. Все услуги для граждан США и визовые собеседования были отложены для посольства в Нур-Султане и Генерального консульства в Алматы.

Действия, которые посольство рекомендует предпринять:

  • Избегайте мест проведения демонстраций.
  • Проявляйте осторожность, если неожиданно окажетесь поблизости от больших собраний или протестов.
  • Следите за обновлениями в местных средствах массовой информации.

  • За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • СМИ: «Кулибаевский» самолет, который якобы направлялся в Бишкек, летит в другую сторону
  • ОБСЕ призвала к деэскалации ситуации в Казахстане
  • В Алматы группы протестующих по 30-50 человек стекаются к площади Республики, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com