Посольство США в Казахстане призвало своих граждан не выходить из помещений и закрыло Генконсульство в Алматы

CentralAsia (KZ) - Посольство США в Казахстане сделало обращение к гражданам, находящимся в Казахстане.

«Протесты продолжаются во многих городах по всему Казахстану. Ожидается дальнейшее усиление мер безопасности, а также перебои в работе общественного транспорта, периодические перебои в работе интернет-сети и перебои в электронных банковских операциях.

Согласно сообщениям, столкновения в Алматы между спецназом и протестующими переросли в насилие, и толпы людей ворвались в правительственные здания. Как протестующие, так и полиция сообщили о раненых. Пострадали службы экстренной помощи, такие как больницы и поликлиники. Власти объявили чрезвычайное положение в Мангистау, Алматы и Нур-Султане, и за ними могут последовать другие города», - пишет посольство.

Сотрудникам правительства США рекомендуется избегать демонстрационных зон и укрытий на месте, а также избегать стояния рядом с балконами или окнами и по возможности оставаться в помещении.

Даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и перерасти в насилие. Вам следует избегать демонстраций и проявлять осторожность вблизи любых крупных собраний или протестов.

Генеральное консульство в Алматы будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, в связи с удаленной работой персонала. Все услуги для граждан США и визовые собеседования были отложены для посольства в Нур-Султане и Генерального консульства в Алматы.

Действия, которые посольство рекомендует предпринять:

Избегайте мест проведения демонстраций.

Проявляйте осторожность, если неожиданно окажетесь поблизости от больших собраний или протестов.

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