Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает РИА Новости, они переговорили по ситуации в Казахстане.

Уточняется, что президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане. «В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ», - говорится в сообщении.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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