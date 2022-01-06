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Граждане Монголии получат 4-ю дозу вакцины от COVID-19 добровольно

CentralAsia (MNG) -  На своем очередном заседании вчера, 5 января, Кабинет министров поручил заместителю премьер-министра С.Амарсайхану и министру здравоохранения С.Энхболду принять меры по вовлечению граждан в 4-ю дозу вакцины против коронавируса и предоставить соответствующую информацию и инструкции в связи с быстрым распространением в мире варианта коронавируса Омикрон-штамма.

Ежедневное количество случаев COVID-19 в Монголии составляло около 200-250, но за последние дни это число увеличилось вдвое. С тех пор, как в мире впервые было сообщено о варианте Омикрон-штамм, Монголия усилила мониторинг и наблюдение на своих границах.

С 27 ноября 2021 года подтверждено 411 завозных случаев COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения С.Энхболд.

Охват вакцинацией высокий, 48,2 процента целевой группы получили третью дозу. Исследования по введению четвертой дозы продолжаются. Согласно исследованиям, чем дольше после вакцинации, тем слабее защита; Таким образом, взрослые могут добровольно получить 4-ю дозу через три месяца после 3-й вакцины.

Министр здравоохранения также заявил, что в Монголии достаточно вакцин, призвав граждан носить маски и продолжить свой режим инфекционного контроля.

Коронавирус в Монголии
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