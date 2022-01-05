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Протесты в Казахстане: В Талдыкоргане разрушили памятник Назарбаева. Фото
Предыстория: В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Нурсултану Назарбаеву. Видео

CentralAsia (KZ) -  Во время протестов в Талдыкоргане митингующие разрушили памятник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает КазТАГ.

Ранее в сети появилось видео, как в Талдыкоргане протестующие сносят памятник Назарбаева.

А вот так выглядел памятник Назарбаеву в Талдыкоргане до разрушения:

2 января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. 4 января митинги начались и в других регионах страны [24 города поддержали акции протеста], но у же с требованием отставки власти. В Нур-Султане, Алматы, Мангистауской области введены режим ЧП, действует комендантский час. Между гражданскими и силовиками произошли столкновения.

В связи с протестами правительство Казахстана ушло в отставку, а президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совета безопасности РК. С 5 января Токаев занимает эту должность.

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