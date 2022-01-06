Резолюцию о свободной экономической зоне долины «Хөшгийн Хөндий» внесут в парламент

CentralAsia (MNG) - Кабмин на очередном заседании 5 января обсудил постановление парламента о свободной экономической зоне долины «Хөшгийн Хөндий» и принял решение внести его в парламент.

Создание свободной экономической зоны откроет путь к решению социальных и экономических проблем в развитии долины «Хөшгийн Хөндий».

Развитие устойчивого туризма, курортов, творческих и культурных индустрий, торговых центров, экологически чистой промышленной зоны и международного транспортного и логистического центра в долине поможет стране создать многопрофильную экономику, не зависящую от добычи полезных ископаемых.

150 тысяч жителей переедут в город-спутник, который будет создан в долине «Хөшгийн Хөндий», что, как ожидается, снизит загрязнение воздуха и окружающей среды Улан-Батора на 10 процентов, а заторы на дорогах — примерно на 20 процентов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения