Бывший премьер-министр Кыргызстана прокомментировал ситуацию в Казахстане

Темир Сариев

CentralAsia (KZ) - Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев прокомментировал для КазТАГ ситуацию в Казахстане.

«Конечно, очень тревожно то, что происходит в Казахстане. Это близкая нам страна, близкий нам народ, и мы с большой обеспокоенностью смотрим, что там сейчас происходит.

Я бы не стал проводить параллели (между РК и КР- КазТАГ). Потому что каждая страна имеет свой путь развития. Есть общество, есть гражданское общество, которое живет в данной стране и воспринимает ситуацию по-разному», - сказал сариев.

По его словам, то, что происходило в Кыргызстане и причины, происходивших в ней событий в 2005 году, в 2010 и потом уже в 2020 году, причины разные были. То, что сегодня происходит в Казахстане, эксперты, которые хорошо знают ситуацию изнутри, говорят, что там нет организованной оппозиции.

«Первое, я считаю, что это была очень большая ошибка власти, когда оппозиция была на улице, и не было такой консолидированной силы, которая бы оппонировала власти. Это большая ошибка. Это урок для любой страны, где есть власть. Оппозиция должна быть внутри власти, и она должна оппонировать и иметь возможность. А когда этой возможности нет, к большому сожалению, происходят такие процессы, уличные, хаотичные, без каких-то явных предъявлений претензий. Одни требуют одно, другие другое и действующей власти очень сложно будет реагировать на такие моменты.

Второе, я думаю, что власти Казахстана запоздали с реакцией. Надо было сразу реагировать. Видимо недооценили. Это работа специальных органов и, конечно же, высшего руководства. Упустили момент для реагирования, для того, чтобы создать возможность диалога.

В-третьих, я думаю, что те проблемы, которые можно было бы решить, они были отложены. Вот это откладывание проблем, привело к тому, что люди вышли на улицы», заключил экс-премьер КР. Темир Сариев прошедший две революции делает следующие прогнозы: «Могу сказать, что это очень тревожно. Мы очень беспокоимся. Тем более мы проходили три революции и понимаем, что последствия будут достаточно сложные и будут требовать много усилий, для того, чтобы стабилизировать ситуацию, и создать среду, когда можно будет стабильно развиваться.

Опыт показывает нам, что даже в маленькой стране этот кризис тянется долго, нужны месяцы, годы.

Мы смотрим, требования разные. В зависимости от того где находятся люди. На западе одни требования, на севере другие требования. Нет консолидированного подхода. Южные тоже другие, здесь более радикальные требования идут.

И посадить их за стол и найти общее решение — это нужно приложить большое усилие. Здесь нужен человек коммутатор, который мог бы объединить их.

Есть ведь местные проблемы их можно на местном уровне решить, а есть проблемы республиканского характера. Здесь уже будет сложно.

Это будет уже связано с реформированием органов государственного управления, это возможно изменение конституции, полномочий сената, парламента, полномочий правительства. То есть такие вещи будет намного сложнее решать».

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