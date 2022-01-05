CentralAsia (KZ) - Из Казахстана массово вылетают бизнес джеты, свидетельствуют данные flightradar24.

Это происходит на фоне информации в СМИ о том, что Нурсултан Назарбаев готов вылететь за границу "на лечение".

Тем временем российский Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Алматы» захвачен. Сотрудники и пассажиры эвакуировались.

Как пишет блогер Олег Шарп, после захвата аэропорта в Алматы российский самолет Ту-214 таинственно исчез. Flightradar24 перестал фиксировать местоположение Ту-214 из-за выключенного транспондера на борту самолета.

Судя по направлению движения, он направлялся в Алматы, но линия траектории полета при попытке проследить маршрут обрывается в центральной части страны.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

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