экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Из Казахстана массово вылетают бизнес-джеты

CentralAsia (KZ) -  Из Казахстана массово вылетают бизнес джеты, свидетельствуют данные flightradar24.

Это происходит на фоне информации в СМИ о том, что Нурсултан Назарбаев готов вылететь за границу "на лечение".

Тем временем российский Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Алматы» захвачен. Сотрудники и пассажиры эвакуировались.

Как пишет блогер Олег Шарп, после захвата аэропорта в Алматы российский самолет Ту-214 таинственно исчез. Flightradar24 перестал фиксировать местоположение Ту-214 из-за выключенного транспондера на борту самолета.

Судя по направлению движения, он направлялся в Алматы, но линия траектории полета при попытке проследить маршрут обрывается в центральной части страны.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Комендатура Алматы назвала районы, в которых идет операция по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом
  • Ерлан Карин назначен госсекретарем Казахстана
  • Песков: Казахстан не запрашивал помощь у России в связи с ситуацией в стране


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com