Власти Павлодара подавили массовые беспорядки, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Власти Павлодара подавили массовые беспорядки, в городе всё спокойно, пишет SputnikKZ.

Как сообщили очевидцы корреспонденту издания, около тысячи митингующих попытались штурмовать акимат, однако полиция выстроилась в боевой порядок, включила сирены, применила светошумовые гранаты и спецтехнику.

Водометы использовать не пришлось, хотя они были наготове. Протестующих выдавили с центральной площади, разогнали по окраинам и провели массовые задержания, которые продолжались до позднего вечера и, возможно, еще идут.

Протестующие сообщили, что подавляющее большинство их не из Павлодара, а из Баянаульского района – из сел, которые располагаются примерно в 200 километрах от областного центра. Они сказали, что не приехали в город, а их привезли.

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