Решение о смене главы Совбеза принял Назарбаев, он не хочет остаться в истории как Николай Кровавый, - директор радио «Свобода» Казахстан

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Протесты в Казахстане носят политический характер. Экономические вопросы перешли в политические, сказал директор радио «Свобода» Мерхат Шарипжанов в прямом эфире канала «Настоящее время».

«Это очень большая трещина в долгоиграющей пропаганде культа Назарбаева, которому при любом раскладе сил приходит конец. Эпоха Назарбаева уходит полностью. Кто бы не остался у власти, даже тот же самый Касым-Жомарт Токаев, Назарбаева уже не будут упоминать как раньше — елбасы и другое», - сказал он.

По мнению Шарипжанова, снос памятника Назарбаева в Талдыкургане — большой показатель. Нурсултан Назарбаев в государственных СМИ представлялся как создатель Казахстана, как будто ранее у казахов не было государственности, сказал он.

«Когда мы изучали историю Казахстана, она развивалась с 1917 года, до этого казахов тоже не было. То же самое Назарбаева, он всегда говорил, что он является основателем Казахстана», - сказал он.

Шарипжанов считает, что Нурсултан Назарбаев знал о решении поменять главу Совета безопасности.

«Назарбаеву сейчас очень сложно. Если события будут развиваться в этом ключе, то будет отдан приказ стрелять на поражение. Токаев сказал о жертвах со стороны силовиков, не говоря ничего о жертвах со стороны протестующих.

Какую-то ответственность будет нести председатель Совбеза, коим являлся Назарбаева, что ему не нужно. Он не хочет входить в историю Казхастана как Николай Кровавый, он хочет войти как Петр Первый. Поэтому Токаев будет ответственен за то, что будет происходить. Решение принято Назарбаевым, не Токаевым», - заключил глава радио «Свобода».

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения