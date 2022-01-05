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Uzbekistan Airways отменила рейсы в Алматы и Актобе

CentralAsia (UZ) -  Отменены рейсы Ташкент-Алматы-Ташкент и Нукус-Актобе-Нукус, запланированные на 6 января, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways. О днях выполнения рейсов будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билета по месту его приобретения или бесплатно перебронировать на свободную дату после возобновления полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы был захвачен протестующими.

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