экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Протесты в Казахстане: Какая обстановка в Нур-Султане после комендантского часа?

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана Нур-Султане несмотря на комендантский час, по улицам курсируют редкие машины. Прохожих на улицах не видно.

Корреспондент Sputnik Казахстан отмечает, что в Доме министерств готовятся в случае необходимости выдержать оборону. Проезды заставили бетонными блоками, в проходах дежурят сотрудники полиции в боевой амуниции, к зданию стянута техника.

Серьезная охрана выставлена и на противоположном берегу у здания городской администрации.

При этом в столице Казахстана очень тихо, ни о каких беспорядках речь не идет.

В Нур-Султане с 5 по 19 января введен режим чрезвычайного положения. ЧП веден в связи с протестами, которые охватили всю страну.

Также на период действия чрезвычайного положения введен комендантский час с 23:00 до 07:00.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Протесты в Казахстане: В Актау требуют отставки президента Токаева, - СМИ
  • Протестующие штурмуют алматинскую резиденцию президента
  • Граждане Монголии получат 4-ю дозу вакцины от COVID-19 добровольно


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com