Протесты в Казахстане: Какая обстановка в Нур-Султане после комендантского часа?

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана Нур-Султане несмотря на комендантский час, по улицам курсируют редкие машины. Прохожих на улицах не видно.

Корреспондент Sputnik Казахстан отмечает, что в Доме министерств готовятся в случае необходимости выдержать оборону. Проезды заставили бетонными блоками, в проходах дежурят сотрудники полиции в боевой амуниции, к зданию стянута техника.

Серьезная охрана выставлена и на противоположном берегу у здания городской администрации.

При этом в столице Казахстана очень тихо, ни о каких беспорядках речь не идет.

В Нур-Султане с 5 по 19 января введен режим чрезвычайного положения. ЧП веден в связи с протестами, которые охватили всю страну.

Также на период действия чрезвычайного положения введен комендантский час с 23:00 до 07:00.

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