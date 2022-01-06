экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии

CentralAsia (KZ) -  Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на МВД РК.

Еще 317 получили ранения.

В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами. «От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей», - говорится в сообщении.

МВД РК призывает казахстанцев не поддаваться на провокации.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

  • За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Токаев заявил об убитых в ходе митингов
  • В США и Канаде состоится международное мероприятие по торговле, инвестициям и наследию Монголии
  • Глава Алматы Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль властей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com