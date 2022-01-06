Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии

CentralAsia (KZ) - Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на МВД РК.

Еще 317 получили ранения.

В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами. «От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей», - говорится в сообщении.

МВД РК призывает казахстанцев не поддаваться на провокации.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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