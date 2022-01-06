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Не думаю, что отставка Токаева сейчас что-то решит. Вся власть в его руках, - оппозиционер Медетбеков

CentralAsia (KZ) -  Не думаю, что отставка Касым-Жомарта Токаева сейчас что-то решит. Сейчас вся полнота власти находится в его руках, сказал глава заграничного бюро оппозиции Казахстана Серик Медетбеков.

«Де-факто в условиях ситуации в Казахстане все рычаги власти в его руках. Мы не берем в расчет парламент, который абсолютно ничего не решает», - сказал он.

По мнению Медетбекова, сейчас есть возможности разрешить и политический кризис, и кризис, в котором находится страна. Если в дальнейшем не будет упущений, то ситуацию можно будет разрешить, повторил он.

Он предложил создать координационную комиссию напрямую от президента Токаева с двумя сопредседателями, должны быть представители митингующих. В комиссию должны войти порядка 20 человек, имеющие соответствующее образование.

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