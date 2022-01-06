Токаев обратился к ОДКБ за помощью, так как «в Казахстане был акт агрессии»

CentralAsia (KZ) - Нужно принять экстренные меры. Это необходимо, так как силы, которые напали на Казахстан, являются террористическим, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

По его словам, нужно провести контртеррористические операции.

Президент назвал происходящие в Казахстане события терактом.

«Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистика теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и других городах. Захватывают здания и инфраструктуру, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие.

Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идёт бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны РК. Упорный бой. Поэтому, я полагаю, что с нашей стороны учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии.

В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь.

Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнёрам по ОДБК считаю абсолютно уместным и современным.

Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим.

Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности в Алматы захвачен аэропорт, 5 самолётов, включая иностранные самолёты. Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму, жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов, поэтому наша обязанность, в том числе присутствовавших здесь членов совета безопасности РК принять все возможные действия для защиты нашего государства», - сказал он.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК. По всей стране введен режим ЧП.

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