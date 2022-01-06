Захвачен аэропорт Алматы и 5 самолетов, - Токаев (фото, видео последствий)

CentralAsia (KZ) - Захвачен аэропорт Алматы и 5 самолетов, включая иностранные самолеты. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении.

Он назвал актом агрессии события в стране и заявил о нападении террористов.

По его словам, захвачены крупные инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Алматы» захвачен, сотрудники и пассажиры эвакуировались.

Рейсы в Алматы из многих стран были отменены. Также отменены рейсы внутри Казахстана.

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