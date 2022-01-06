Токаев провел заседание Совета безопасности. Фото

CentralAsia (KZ) - Под председательством президента Касыма-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности.

Как сообщила пресс-служба президента РК, в повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в стране.

В мероприятии приняли участие руководители обеих палат парламента, исполняющий обязанности премьер-министра, руководитель Администрации президента, председатель КНБ, генеральный прокурор, начальник Службы государственной охраны, исполняющие обязанности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел, министра обороны, министра внутренних дел, министра по чрезвычайным ситуациям.

Отметив всю сложность развивающейся ситуации, Токаев указал на необходимость принятия ряда срочных мер. Он назвал силы, которые совершили атаку на Казахстан, настоящими террористами.

Президент заявил, что данные террористические банды являются по сути дела международными, которые прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии.

В связи с этим он обратился к ОДКБ за помощью.

Председателем Совбеза с 5 января является Токаев. Ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев.

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