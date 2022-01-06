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В магазинах, торговых центрах и аэропорту Алматы погромы. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  В Алматы, где до сих пор идут протесты, зафиксированы факты мародерства.

Как сообщает vlast.kz, крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры.

Магазины в Алматы также грабят.

В соцсети опубликовано видео, где показали аэропорт Алматы после захвата.

Владельцы бутиков, а также дружинники защищают магазины и торговые центры от мародеров.

Согласно статье 457: Мародерство наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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