В магазинах, торговых центрах и аэропорту Алматы погромы. Фото, видео

- Казахстан, происшествия
- 1:46, 06 января 2022
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CentralAsia (KZ) - В Алматы, где до сих пор идут протесты, зафиксированы факты мародерства.
Как сообщает vlast.kz, крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры.
Магазины в Алматы также грабят.
В соцсети опубликовано видео, где показали аэропорт Алматы после захвата.
Владельцы бутиков, а также дружинники защищают магазины и торговые центры от мародеров.
Согласно статье 457: Мародерство наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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