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Пашинян начал консультации с лидерами стран ОДКБ после разговора с Токаевым
Заседание ОДКБ
Заседание ОДКБ
Предыстория: Токаев обратился к ОДКБ за помощью, так как «в Казахстане был акт агрессии»

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что переговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Учитывая обращение президента Казахстана, который ожидает поддержки ОДКБ в преодолении сложившейся ситуации, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ начинаю немедленные консультации с лидерами стран-участниц организации», - написал он на своей странице в Facebook.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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