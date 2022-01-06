Пашинян начал консультации с лидерами стран ОДКБ после разговора с Токаевым

Заседание ОДКБ

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что переговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Учитывая обращение президента Казахстана, который ожидает поддержки ОДКБ в преодолении сложившейся ситуации, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ начинаю немедленные консультации с лидерами стран-участниц организации», - написал он на своей странице в Facebook.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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