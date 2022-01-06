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Токаев сменил заместителей глав КНБ и Госохраны

CentralAsia (KZ) -  Кунанбаев Берик Садыкович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана – директором Службы специального назначения «А», сообщает Акорда.

Соответствующее распоряжение 6 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Распоряжением главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности – директора Службы специального назначения «А».

Также Аринов Чингис Сайранович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Казахстан – начальником Службы охраны президента.

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