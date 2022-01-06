Токаев сменил заместителей глав КНБ и Госохраны

CentralAsia (KZ) - Кунанбаев Берик Садыкович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана – директором Службы специального назначения «А», сообщает Акорда.
Соответствующее распоряжение 6 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Распоряжением главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности – директора Службы специального назначения «А».
Также Аринов Чингис Сайранович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Казахстан – начальником Службы охраны президента.
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