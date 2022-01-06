экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Из-за акции протеста сильно пострадала инфраструктура страны, - МВД РК
Предыстория: В магазинах, торговых центрах и аэропорту Алматы погромы

CentralAsia (KZ) -  МВД Казахстана сделало заявление относительно акции протеста, которая происходит в ряде регионов страны.

Текст заявления:

«В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами.

Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан.

Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре. Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения – правоохранителей, медиков, а также простых жителей, в том числе пожилых людей», - говорится в заявлении.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане проходят митинги. Какие города поддержали акции протеста?
  • В Алматы полицейские открыли огонь по протестующим резиновыми пулями
  • В пресс-службе аэропорта «Алматы» подтвердили захват


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com