Из-за акции протеста сильно пострадала инфраструктура страны, - МВД РК

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана сделало заявление относительно акции протеста, которая происходит в ряде регионов страны.

Текст заявления:

«В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами.

Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан.

Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре. Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения – правоохранителей, медиков, а также простых жителей, в том числе пожилых людей», - говорится в заявлении.

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