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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
При проведении операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих

CentralAsia (KZ) -  Сообщается, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Казахстана, передает Zakon.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении сказал, что захвачен аэропорт Алматы и 5 самолетов, включая иностранные самолеты.

Во время протестов в Казахстане 5 января был захвачен аэропорт «Алматы», сотрудники и пассажиры эвакуировались.

Рейсы в Алматы из многих стран были отменены. Также отменены рейсы внутри Казахстана.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране введен режим ЧП.

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