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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Видео — Казахстанские силовики входят в Алматы
Предыстория: В Алматы началась антитеррористическая спецоперация, - замакима Бабакумаров

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы идет антитеррористическая спецоперация. Об этом ранее заявил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

В соцсети появилось видео, где в Алматы заходят силовики.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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