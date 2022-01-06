Видео — Казахстанские силовики входят в Алматы

- Казахстан, происшествия
- 2:18, 06 января 2022
- Просмотров: 4198
CentralAsia (KZ) - В городе Алматы идет антитеррористическая спецоперация. Об этом ранее заявил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.
В соцсети появилось видео, где в Алматы заходят силовики.
В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.
В настоящее время протесты по республике продолжаются.
-
За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения