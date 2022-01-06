Самолет с россиянами застрял в Алматы из-за протестов, - РБК

Отмененные рейсы в Алматы

CentralAsia (KZ) - В аэропорту Алматы уже четыре часа стоит самолет, который должен вылететь в Москву. Об этом РБК сообщил один из пассажиров Boeing 767 Air Astana Владимир.

Он рассказал, что самолет уже четыре часа находится на взлетно-посадочной полосе, однако про вылет ничего не известно. Но паники среди пассажиров нет, отметил очевидец.

«Вылет должен был быть в 18:55 местного времени (15:55 мск). Связи с аэропортом нет, потому что он захвачен протестантами. Пилот, наверно, сам не знает, что ему делать. Ничего по поводу вылета не сообщают», — рассказал он.

Он отметил, что капитан самолета давно не связывался с пассажирами, однако стюардессы остаются с ними. Самолет практически заполнен, отмечает пассажир, свет погашен и закрыты иллюминаторы.

РБК направил запрос в пресс-службу Air Astana.

Ранее протестующие захватили аэропорт Алматы, крупнейший в Казахстане, после чего авиакомпании начали отменять рейсы в Алматы. Пассажиров из терминала эвакуировали.

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