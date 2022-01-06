экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Самолет с россиянами застрял в Алматы из-за протестов, - РБК
Отмененные рейсы в Алматы
Отмененные рейсы в Алматы
Предыстория: Захвачен аэропорт Алматы и 5 самолетов, - Токаев (фото, видео последствий)

CentralAsia (KZ) -  В аэропорту Алматы уже четыре часа стоит самолет, который должен вылететь в Москву. Об этом РБК сообщил один из пассажиров Boeing 767 Air Astana Владимир.

Он рассказал, что самолет уже четыре часа находится на взлетно-посадочной полосе, однако про вылет ничего не известно. Но паники среди пассажиров нет, отметил очевидец.

«Вылет должен был быть в 18:55 местного времени (15:55 мск). Связи с аэропортом нет, потому что он захвачен протестантами. Пилот, наверно, сам не знает, что ему делать. Ничего по поводу вылета не сообщают», — рассказал он.

Он отметил, что капитан самолета давно не связывался с пассажирами, однако стюардессы остаются с ними. Самолет практически заполнен, отмечает пассажир, свет погашен и закрыты иллюминаторы.

РБК направил запрос в пресс-службу Air Astana.

Ранее протестующие захватили аэропорт Алматы, крупнейший в Казахстане, после чего авиакомпании начали отменять рейсы в Алматы. Пассажиров из терминала эвакуировали.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Комендатура Алматы назвала районы, в которых идет операция по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом
  • Участник шоу «Ирина Кайратовна» сообщил о планах создать народную дружину в Алматы
  • Протесты в Казахстане: Какая обстановка в Нур-Султане после комендантского часа?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com