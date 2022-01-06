Участник шоу «Ирина Кайратовна» сообщил о планах создать народную дружину в Алматы

CentralAsia (KZ) - Участник шоу «Ирина Кайратовна» Алдияр Жапарханов сообщил о планах создать народную дружину в Алматы.

По его словам, все вопросы по дружине будут обговариваться днем 6 января. До этого времени он попросил всех алматинцев сидеть дома и не выходить на улицу ночью.

«Мы хотели остановить мародеров, которые грабят наш город. Пожалуйста, остановитесь. Не делайте этого! Зачем вы это делаете? Просто вернитесь домой. Я вижу очень много пьяных, под наркотиками и прочими. Не поддавайтесь провокациям. Пожалуйста, перестаньте грабить, сжигать, это наш город. Не делайте этого», - обратился он в Инстаграм.

Он сообщил, что ночью в Алматы будет разгон мародеров со стороны силовиков, поэтому вопросы создания дружины будут обговариваться 6 января.

Из-за беспорядков вследствие акции протестов во всем Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. В Алматы ситуация сложная, здесь наблюдаются погромы и мародерства.

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