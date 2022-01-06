экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
Участник шоу «Ирина Кайратовна» сообщил о планах создать народную дружину в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Участник шоу «Ирина Кайратовна» Алдияр Жапарханов сообщил о планах создать народную дружину в Алматы.

По его словам, все вопросы по дружине будут обговариваться днем 6 января. До этого времени он попросил всех алматинцев сидеть дома и не выходить на улицу ночью.

«Мы хотели остановить мародеров, которые грабят наш город. Пожалуйста, остановитесь. Не делайте этого! Зачем вы это делаете? Просто вернитесь домой. Я вижу очень много пьяных, под наркотиками и прочими. Не поддавайтесь провокациям. Пожалуйста, перестаньте грабить, сжигать, это наш город. Не делайте этого», - обратился он в Инстаграм.

Он сообщил, что ночью в Алматы будет разгон мародеров со стороны силовиков, поэтому вопросы создания дружины будут обговариваться 6 января.

Из-за беспорядков вследствие акции протестов во всем Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. В Алматы ситуация сложная, здесь наблюдаются погромы и мародерства.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Комендатура Алматы назвала районы, в которых идет операция по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом
  • В каких регионах Казахстана введен режим ЧП? Карта
  • Пакистан стремится обучить дзюдоистов в Монголии или Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com