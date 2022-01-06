В аэропорту «Алматы» скопились пассажиры, которые не могут вылететь (видео)

В аэропорту «Алматы» скопились пассажиры, которые не могут вылететь

CentralAsia (KZ) - В международном аэропорту «Алматы» скопились пассажиры, которые не могут вылететь. Видео опубликовал телеграм-канал Russia Today.

Вечером 5 января аэропорт захватили участники акции протеста.

Пресс-служба аэропорта подтверждала СМИ информацию о захвате и сообщила, что пассажиры и сотрудники были эвакуированы.

По данным президента Касым-Жомарта Токаева, аэропорт был захвачен вместе с 5 самолетами, которые были там.

Часть рейсов была отменена. Также были отменены рейсы из других стран в Алматы.

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