экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета Никол Пашинян.

По его словам, силы вводятся на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у ОДКБ помощи, так как расценил ситуацию в Казахстане как акт агрессии со стороны террористов.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Видео — Казахстанские силовики входят в Алматы
  • Видео — Под натиском протестующих в Таразе убирают водомёты
  • Председатель ОБСЕ Анн Линде призвала прекратить насилие в Казахстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com