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Джен Псаки назвала безумными утверждения о причастности США к протестам в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Утверждения о том, что США причастны к протестам в Казахстане, безумные и ложные. С таким утверждением выступила 5 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы слышали ряд ложных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы», - сказала она.

По ее словам, США призывают власти в Казахстане проявлять сдержанность, а протестующих - выражать свои требования мирно.

В Казахстане в воскресенье начались массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе Казахстана), а затем продолжились и в других городах. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не является главой Совбеза РК.

В настоящее время протесты по республике продолжаются.

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