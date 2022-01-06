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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Алматы готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков

CentralAsia (KZ) -  Утром 6 января в Алматы готовится большая зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков, сообщает местное агентство KazTAG.

На фоне протестов в городе начались погромы и мародерство, порядка 400 кафе, магазинов и офисных зданий были разграблены. Мародеры также сжигали машины, в том числе принадлежавшие экстренным службам.

Заммэра Алма-Аты Бабакумаров объявил в городе «антитеррористическую спецоперацию» с целью установления порядка.

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