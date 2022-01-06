- Казахстан, происшествия
- 4:36, 06 января 2022
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CentralAsia (KZ) - Сайты казахстанских органов власти и телеканалов снова недоступны.
Официальные сайты ряда госорганов Казахстана перестали работать.
Так, на 21:18 не работают сайты:
- президента Казахстана «Акорда» — https://www.akorda.kz/ru,
- Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов — gov.kz,
- Генеральной прокуратуры — prokuror.gov.kz.
Также не работают сайты государственных СМИ — «Хабара», КТК и других.
Ранее в 21:40 5 января по всей стране отключили интернет. Сайты начали работать после 00:00.
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