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Сайты казахстанских органов власти и телеканалов снова недоступны

CentralAsia (KZ) -  Сайты казахстанских органов власти и телеканалов снова недоступны.

Официальные сайты ряда госорганов Казахстана перестали работать.

Так, на 21:18 не работают сайты:

- президента Казахстана «Акорда» — https://www.akorda.kz/ru,

- Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов — gov.kz,

- Генеральной прокуратуры — prokuror.gov.kz.

Также не работают сайты государственных СМИ — «Хабара», КТК и других.

Ранее в 21:40 5 января по всей стране отключили интернет. Сайты начали работать после 00:00.

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